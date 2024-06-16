sunrise＊4号サイズ　絵画　風景画　海　空　テクスチャーアート　抽象画

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一点限りの原画の作品です。お天気の悪い日でも、いつもお部屋に綺麗な空があると嬉しいですよね。たくさんの色を丁寧に重ね、エネルギッシュな空気感を大切に制作しています。ぜひ、原画ならではの絵具の厚みや質感を現物でお楽しみ下さい。支持体：キャンバス材料:アクリル絵の具、モデリングペーストサイズ:24.2×33.3センチ4号軽量なので画鋲一点に引っかけて気軽に飾ることができます。壁に立てかけたり、ミニイーゼルに乗せて頂いてもいいです。額装するとより存在感が出ると思います。送料込みのお値段です。※同じような描き方と支持体で、イメージや色などをお聞きしてオーダーメイドで抽象画を描くことも可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。その場合はオーダーメイド料1000円を追加させて頂きます。検索ワード#抽象的 #抽象画 #絵画 #原画 #アート #アートボード #アートパネル #ウッドパネル #インテリア #シンプル #おしゃれ #プレゼント #お祝い #贈り物 #イラスト #風景画 #木製パネル #空 #晴れ #雲#快晴 #天気 #油絵 #油画 #アクリル画 #水彩画 #海 #夕日 #朝日 #キャンバス #きれい #キレイ #テクスチャーアート #モダンアート #現代アート #夏#沖縄#ハワイ#リゾート