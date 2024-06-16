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sunrise＊4号サイズ　絵画　風景画　海　空　テクスチャーアート　抽象画
商品番号 N15537206872
商品名

sunrise＊4号サイズ　絵画　風景画　海　空　テクスチャーアート　抽象画
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一点限りの原画の作品です。お天気の悪い日でも、いつもお部屋に綺麗な空があると嬉しいですよね。たくさんの色を丁寧に重ね、エネルギッシュな空気感を大切に制作しています。ぜひ、原画ならではの絵具の厚みや質感を現物でお楽しみ下さい。支持体：キャンバス材料:アクリル絵の具、モデリングペーストサイズ:24.2×33.3センチ4号軽量なので画鋲一点に引っかけて気軽に飾ることができます。壁に立てかけたり、ミニイーゼルに乗せて頂いてもいいです。額装するとより存在感が出ると思います。送料込みのお値段です。※同じような描き方と支持体で、イメージや色などをお聞きしてオーダーメイドで抽象画を描くことも可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。その場合はオーダーメイド料1000円を追加させて頂きます。検索ワード#抽象的　#抽象画　#絵画　#原画　#アート　#アートボード　#アートパネル　#ウッドパネル　#インテリア　#シンプル　#おしゃれ　#プレゼント　#お祝い　#贈り物　　#イラスト　#風景画　#木製パネル　#空　#晴れ　#雲#快晴　#天気　#油絵　#油画　#アクリル画　#水彩画　#海　#夕日　#朝日　#キャンバス　#きれい　#キレイ　#テクスチャーアート　#モダンアート　#現代アート　#夏#沖縄#ハワイ#リゾート
http://narcologia.ru/goods/choice709185.html
http://narcologia.ru/goods/passionate409813.html
http://narcologia.ru/goods/Persia363488.html
sunrise＊4号サイズ　絵画　風景画　海　空　テクスチャーアート　抽象画
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