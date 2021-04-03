R》 元伯宗旦好 一閑 長莨盆 【小坂修斎作】共箱 元箱 （230810あ7 ...

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ご覧頂きましてありがとうございます。元伯宗旦好一閑長莨盆【小坂修斎作】で御座います。未使用長期保管品保管スレも無く美品木製漆器サイズ約14.5㎝×約32.5㎝×高さ約9.5㎝共箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#茶道具#煙草盆