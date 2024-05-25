Cali76-CB Origin Effects

Cali76-CBORIGINEFFECTS#ORIGINEFFECTS#Cali76_CBOriginEffectsのCali76ベース用コンプレッサーです。1年ほど前に新品で購入し、自宅やスタジオなどで使用しました。マルチエフェクターへの移行に伴い出品します。動作に問題はありませんが、中古品のため使用感が見られます。気になる方は購入をお控えください。以下、某サイトからの引用です。■ベース用エフェクター■コンプレッサー■コントロール：DRY、OUT、IN、RATIO、ATT/REL、HPF■特徴・100%クラスAディスクリート回路・超高速レスポンスFETコンプレッサー・パラレルコンプレッション用DRYコントロール■電源：9-18VACアダプター駆動



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