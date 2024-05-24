堂々たる風格　李朝　刷毛目水指　古美術

【サイズ】口径9.8㎝径 20㎝高さ14.5㎝＊素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください。【状態】時代による傷、スレあり塗り蓋に小さな剥げあり、使用に問題はなし。【付属品】時代箱以上となります。当方は祖父と父が収集したもの、また個人的に集めたものなどを出品しています。質問や値下げ相談など気軽にお声かけください。拝見くださりありがとうございました。ご検討のほど宜しくお願いします。日本美術現代美術古美術アンティーク芸術アートやきもの陶器磁器現代作家茶道具茶碗盃ぐいのみ徳利日本中国高麗李朝雑貨



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