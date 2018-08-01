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十三代 宮崎寒雉造 竹文筒釜 裏千家十四代淡々斎書付 茶道具 共箱 SW296
商品番号 C15108805652
商品名

十三代 宮崎寒雉造 竹文筒釜 裏千家十四代淡々斎書付 茶道具 共箱 SW296
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 24,084 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ：約20cm直径：約18.5cm
http://narcologia.ru/goods/rebellion672878.html
http://narcologia.ru/goods/approximate238220.html
http://narcologia.ru/goods/injure238767.html
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