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VOX 10W 小型 ギターアンプ pathfinder10 赤 限定色
商品番号 H33741506010
商品名

VOX 10W 小型 ギターアンプ pathfinder10 赤 限定色
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VOXのスピーカー一体型の小型アンプです。赤は限定色なのであまり出回ってないと思います。使用する機会がないのでお譲りします。経年による日焼けなど多少ありますが、綺麗な方かと思います。動作は確認しました。ヘッドホンも対応ですので、音が鳴らせない環境でも練習できます。限定色の赤がかっこいいので、お部屋のインテリアにもいいと思います。オーバードライブ内蔵なので、エフェクターをお持ちでなくとも楽しめると思います。アンプ種類···その他アンプ重量···2.5kg〜5kg未満幅···300mm～400mm未満高さ···200mm～奥行き···300mm～350mm未満
http://narcologia.ru/goods/browse67491.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate640877.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate273377.html
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