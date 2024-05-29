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seventeen 吊りフラッグ ジョシュア
商品番号 A97262984921
商品名

seventeen 吊りフラッグ ジョシュア
ブランド名 セブンティーン
特別価格 税込 2,720 円
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商品詳細

SEVENTEENセブチひとりじゃない吊りフラッグジョシュアSHIBUYATSUTAYAに飾ってあった吊りフラッグキャンペーンのものです。ペン卒したためお譲りします。届いた際に一度開け、それ以降は開けておりません。蓋を1つ無くしてしまったので、蓋の代わりに段ボールを代用して発送させていただきます。即購入可◎#SEVENTEEN#ジョシュア#吊りフラッグ#フラッグ
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