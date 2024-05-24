YAMAHA XP80 電子ドラム　(1)

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商品詳細
正常に機能いたします。スネア時の3ゾーン動作(ヘッド、オープンリム、クローズドリム)、タム時の1ゾーン(ヘッド)正常です。多少の使用感ございますが破損箇所なく、動作の劣化もございません。2018年製になります。
http://narcologia.ru/goods/seamless976229.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly128084.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation639324.html
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