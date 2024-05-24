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YAMAHA XP80 電子ドラム　(1)
商品番号 G82837915015
商品名

YAMAHA XP80 電子ドラム　(1)
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,535 円
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商品詳細

正常に機能いたします。スネア時の3ゾーン動作(ヘッド、オープンリム、クローズドリム)、タム時の1ゾーン(ヘッド)正常です。多少の使用感ございますが破損箇所なく、動作の劣化もございません。2018年製になります。
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