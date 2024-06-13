内野隆文 トリ 絵画 イラスト ドローイング ヴィンテージフレーム 額縁 ...

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商品詳細
【商品詳細】作家：内野隆文作品名：「トリ」年代：2023年技法：古い紙にアクリルイメージサイズ：11.9×19.3cm額サイズ：25.3×32.8×2.6cmサイン：有附属品：ヴィンテージフレーム【作家略歴】1980年生まれ。地方の大学（経済学部）を卒業後、税理士事務所や企業の経理として働く。2008年、勤めていた会社が倒産し、ハローワークで現在の企業に就職。東京に飛ばされる。2016年、独学で絵を描き始める。個展、グループ展、アートフェア、注文制作など多数。画家・内野隆文による、1800年代ドイツの活版印刷による古い本のページに着彩した作品です。軽快に歩く一羽のトリ。陽気な鼻歌が聴こえてきそうな、実に朗らかな雰囲気です。左側のローズピンクと、右側の水色、それぞれが大気のようにトリの周りを包み込み、気持ちの良い気流が巻き起こっています。古書の活字が透ける紙の上に美しい色彩が重なり、かすかに輝くゴールドのきらめきが華やぎを添えています。支持体の紙には、ヨレや小さな欠けなどの経年変化がございます。おおらかな線描と透明感のある色彩が、アンティークペーパーの風合いと溶け合って生まれた無二の絵画空間を、どうぞお楽しみくださいませ。植物模様の彫りのある年代物のヴィンテージフレームを合わせました。ゴールドとシルバーの中間のような絶妙な色合いなので、飾る空間との相性も良さそうです。壁掛けが基本ですが、棚などに立て掛けて飾ることもできます。反射の都合上、アクリル板を抜いて撮影しています。実際の色味とは若干異なっている可能性があります。再利用資材を使っての発送をさせていただく点、ご了承ください。鳥とり絵画抽象画現代アート現代美術コンテンポラリーアートイラストアンティークペーパー額額縁フレームアンティークフレーム絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...動物主な画材...アクリル絵の具
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