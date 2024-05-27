美品　ヤマハ　YAMAHA ELB-02 エレクトーン ステージア 2017製

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ヤマハ YAMAHAELB-02STAGEAエレクトーンステージア2017製⭐︎別売りの補助ペダル付（当サイトで10,000円程度で売れてる）なので、お得です！⭐︎★高額商品のため、購入前にコメントください★◉商品詳細◉メーカー：YAMAHAヤマハ商品名：STAGEAステージア型式：ELB-02製造年：2017年消費電力：23W◉セット内容◉●エレクトーン本体●イス●楽譜たて●専用カバー●説明書●補助ペダル鍵盤●専用 USBメモリ●ヘッドホン(未使用)●ヤマハのバック※補助ペダル鍵盤は別売りで定価15,000円ほど、USBメモリも別売りで2,500円ほどのお品です。動作確認済みです。不具合等は特にありません。YAMAHAに通っていた際に勧められ購入し、約3年間使用しました。個人のピアノ教室に変わり、アップライトピアノに変更したため、使用頻度は少ないです。使用時以外はカバーを常に掛けた状態で保管しています。多少のキズや汚れはありますが、目立つ傷みはないと思います。友人のプロのピアニストも遊びに来た際に、弾いてましたが、音は良いし問題なく使用できる、との事でした。ただ、あくまでも中古品であることをご理解の上、ご購入ください。◉お引渡について◉購入後のトラブルを避けるため、・基本的に直接取引でお願いします。・引渡時に音の確認をお願いします。・引渡後のキャンセル返品はお控えください。当方、兵庫県の阪神エリア在住です。着払い配送も可能です。ただその場合は事前の音確認ができませんが、配送後のキャンセル返品は致しかねます。配送料金の確認や配送業者の手配については購入者様にてお願いします。(戸建、一階からの搬出です。)