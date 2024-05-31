CC53 掛軸 南無阿弥陀佛 祐堂 六字名号 尺五立 紙本 共箱 仏事用掛け軸

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掛け軸 六字名号・南無阿弥陀仏 紫野大徳寺黄梅院◇小林太玄（真筆 ...



六字名号 服部廣陽（尺五）肉筆！ 南無阿弥陀仏（六字名号） - 掛け軸 ...



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南無阿弥陀仏の掛け軸一覧



真作】掛軸 前大徳寺 須賀玄道『六字名号』紙本 共箱付 掛軸 a013114-



掛軸 善光寺 六字名号 南無阿弥陀仏 掛け軸 骨董品



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掛け軸 六字名号の値段と価格推移は？｜9件の売買データから掛け軸 六 ...

◎掛軸南無阿弥陀佛祐堂六字名号尺五立紙本共箱仏事用掛け軸わずかなシミヨゴレ等(写真10)は見受けられますが概ね良好です。ややカビ臭ございます。写真にてご確認をお願いいたします。見落とし等あるかもしれませんので新品同様をお求めの方はご遠慮下さい。◎全体サイズ(紐含まず)約54.5cm×184.5cm◎作品サイズ約42.5cm×124.3cm※プチプチで包んでの発送となります。ダンボールでの梱包をご希望の方はプラス500円となります。※専門家ではないので説明不足等あるかと思いますがご質問等ありましたら出来る限りお答え致します。g3w