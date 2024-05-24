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京焼・清水焼　黄檗道元手造　茶碗　「林春隆翁羽化記念」共箱　無傷　古物。
商品番号 W23744096627
商品名

京焼・清水焼　黄檗道元手造　茶碗　「林春隆翁羽化記念」共箱　無傷　古物。
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...寸法：H約8.0cm×W約11.5cm×S約cm。黄檗山萬福寺五十二世。林春隆・与謝野晶子、島崎藤村など親交。白雲庵。表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。返品商品受領確認後、24時間以内にご返金手続きを完了させて頂きます。お届け商品に問題がなくご使用され、将来処分を希望されます場合は先ずはご相談願います。
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