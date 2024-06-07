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Official髭男dism 結成10周年ベースボールシャツ Lサイズ 未開封
商品番号 U55989352393
商品名

Official髭男dism 結成10周年ベースボールシャツ Lサイズ 未開封
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒゲダン結成10周年記念ベースボールシャツサイズLサイズ新品未開封品暗所で大切に保管しておりました。外袋にシワは少しありますが中身は綺麗です。ただし自宅保管品であることをご理解頂ける方に。使用機会が無さそうなので、迷いましたが出品いたします。お探しの方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。二つ折りにしメルカリ便にて発送予定です。
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