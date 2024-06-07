Official髭男dism 結成10周年ベースボールシャツ Lサイズ 未開封 ...

ヒゲダン結成10周年記念ベースボールシャツサイズLサイズ新品未開封品暗所で大切に保管しておりました。外袋にシワは少しありますが中身は綺麗です。ただし自宅保管品であることをご理解頂ける方に。使用機会が無さそうなので、迷いましたが出品いたします。お探しの方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。二つ折りにしメルカリ便にて発送予定です。



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