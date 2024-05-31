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希少作★中川自然坊★刷毛目唐津湯吞★共箱★焼酎杯等にもお勧め
商品番号 I33226994411
商品名

希少作★中川自然坊★刷毛目唐津湯吞★共箱★焼酎杯等にもお勧め
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 9,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

唐津の人気作家　中川自然坊氏の土味、大胆な刷毛目が美しい刷毛目唐津湯吞になります。焼酎杯としてもお勧めです。大体の大きさは、高さ：約８ｃｍ、径：１０ｃｍ入手困難な希少な作品です。注意事項箱は経年劣化等あります。
http://narcologia.ru/goods/assessor959503.html
http://narcologia.ru/goods/tenet391763.html
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