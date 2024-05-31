希少作☆中川自然坊☆刷毛目唐津湯吞☆共箱☆焼酎杯等にもお勧め ...

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商品詳細
唐津の人気作家 中川自然坊氏の土味、大胆な刷毛目が美しい刷毛目唐津湯吞になります。焼酎杯としてもお勧めです。大体の大きさは、高さ：約８ｃｍ、径：１０ｃｍ入手困難な希少な作品です。注意事項箱は経年劣化等あります。
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http://narcologia.ru/goods/tenet391763.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney881449.html
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本店は 希少作☆中川自然坊☆刷毛目唐津汲み出しD - localhost
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