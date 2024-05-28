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商品詳細
絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主な画材...油彩絵の具絵画展で入選作品題名 クリオネ主人の実家に保存のため発送までお日にちいただいています。m(__)m約 65×57cm厚さ 約4cm20000→18000
http://narcologia.ru/goods/calling739250.html
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