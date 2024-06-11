ロジクール G Blue Yeti BM400BK USB ゲーミングマイク

ロジクールGBlueYetiBM400BKUSBゲーミングマイクコンデンサーマイクPCMacPS5PS4ブラックアウト実況配信マイクゲームゲーミングストリーミング製品型番‎BM400BK【BlueYetiUSBゲーミングマイク】BlueYetiは長年トップゲーマーを支えてきた象徴的なマイクであなたのゲームを究極のレベルへと導きます。【BlueVO!CEエフェクト】YetiUSBコンデンサーマイクロフォンは楽しい音響効果やHDサンプル、NVIDIABroadcastによるEQ、リミッターやノイズ除去といったスタジオツールでサウンドを改善し、ストリームに味付けをすることが出来ます。保管時の小傷、汚れがありますが目立ちません。全体的にきれいな印象です。付属品について、ご購入前に必ず画像に目を通して現状をご確認ください。包装箱に剥がれ、破れ、汚れがある場合があります。レシート、購入証明ございません。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。以上をご了承の上の購入を願います。フリマ売買のため、保証は適応外となります。LP



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