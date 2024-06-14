アイルリッヒ　トランペット　マウスピース

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商品詳細
アイルリッヒ11/2CCLリム内径サイズはバック１-1/2Ｃよりわずかに大きめです。リムはバック１-1/2Ｃよりややフラットで厚めです。とても口当たりがソフトで口あたりの良いリムです。ハードプレスで吹いても痛くならずバテにくいようなデザインです。リム外径サイズはバック１-1/2Ｃよりやや大きめに感じます。リム内側エッジがややはっきりしています。カップはやや深めのえぐりがありカップ内壁に唇の振動を阻害されにくいデザインです。カップはバックＣよりやや深めです。カップ内はモネット、パーク同様、研磨をしていなくメッキ前の状態を保っています。カップ内のショルダーがややはっきりしています。スロートは＃２６（３．７３ｍｍ）くらいです。ＣＬバックボアはワーバートン８くらいでノーマルモデルよりややタイトです。シャンクエンドの厚みが０．８ｍｍくらいです。30分ほど吹きましたが、リムが自分に合わなかった為、出品いたします。ほぼ未使用です。種類...トランペットアクセサリー・パーツ...マウスピース
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