画家：本間武男題名：「 湖水Ⅲ 」技法：シルクスクリーンサイン：直筆サインありエディション：430/430画寸：約タテ17.5cmヨコ26cm作品状態：中古です。一箇所シミがあります。画像8枚目にあります。やや傷がありにしてあります。その他は綺麗だと思いますのでよろしくおねがいします。画像にて判断お願いします。額縁：木製。額縁外寸約タテ36cmヨコ44cm箱あり。発送はメルカリ便ゆうパックにてプチプチに梱包して発送致します。本間武男略歴 北海道余市出身。（1929-1998）お年玉付き年賀はがき原画、５０円・８０円切手原画制作。北海道の四季風景などの作品で人気。新着オススメ人気本間武男シルクスクリーンリトグラフ版画家刷りぼかしカレンダーハガキ切手風景湖水種類···シルクスクリーン形式···額縁入り主題···風景・湖水



本間武男 『かもめ』シルクスクリーン 直筆サイン入り-



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本間武男 湖水Ⅲ シルクスクリーン サインあり エディション430/430 - 版画



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