YAMAHA　クラリネット

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種類...クラリネットアクセサリー・パーツ...リードレベル...初心者自宅保管品ですが長年使用されることなく片付けられていたそうです。もう１０年以上前からの保管品なので超初心者もしくは部活で始められる方のご自宅練習用にどうかと思います。購入時は新品で７万ちょいだったそうです。楽器に関してど素人の自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。マウスピースが予備でもう一つついてます。#ヤマハ#クラリネット