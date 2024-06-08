ANA 全日空 木製靴べら

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商品詳細
未使用、未開封のブナ材の間伐材で制作された靴べらです。「ANA」のロゴがよく映える木目そのままのオシャレな一品になります。小型なので玄関はもちろん外出先でも重宝します。デザインもシンプルなので老若男女に合う靴べらです。未開封品なのでコレクションにもOK!モデルエアプレーンも出品中です。#ふるきた飛行機寸法長さ：11.5cmご不明な点などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。可能な限り対応させて頂きます。#ANA#全日空#全日本空輸#靴べら#くつべら#シューホーン#木製#間伐材
http://narcologia.ru/goods/Sydney366149.html
http://narcologia.ru/goods/freezer227598.html
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靴べら 木製 ヤマト工芸 yamato 日本製 手作り （ 靴ベラ 玄関用品 ロング靴べら 靴ケア用品 シューホーン おしゃれ 立ったまま 靴が履ける 天然木 ロング ロゴ入り 温かみ ストラップ付 65cm ） 【 ブラウン 】
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