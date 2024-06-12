味舌隆司 造 鬼萩 銘あり萩茶碗 共箱あり骨董 茶道具 抹茶碗 ...

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状態も良いです。銘もあります。白萩釉が全体にバランスよく掛かっている。荒い素地がゆえの地割がまた全体に広がっている。特に胴中程から高台脇にかけてさらに細かい地割れがみられ、そこがこの作品の見所かとおもいます。完成度の高い作品ですが、置く場所がないため出品します。購入時期や使用頻度などは分かりません。中古品で購入した品物になります。写真でご判断いただきご納得いただけ方でよろしくお願い致します。 #陶芸 #裏千家種類···茶道具 #茶道 #平茶碗 #古美術 #唐津焼#究極の古美術 #鬼萩