ウルトラディメンションカード 非売品　メビウス　　デッカー

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商品詳細
新品未使用ウルトラマン フュージョンファイト中国限定GPR-09ウルトラマンデッカー フラッシュタイプウルトラマントリガー マルチタイプGPR-08ウルトラマンメビウスウルトラマンヒカリウルトラディメンションカード非売品DRイベント配布品です。DXウルトラディーフラッシャーDXディメンションナイザー対応折れ濡れ対策を行い発送します。状況を見て値段を上下させる場合がございます。発送時は濡れ折れ対策を行い追跡可能な方法で発送します。他サイトにも出品しているため、売り切れの際はご了承ください。フュージョンファイトウエハースディメンションカード
http://narcologia.ru/goods/choice733385.html
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