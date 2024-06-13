

大型【蔵出し】和太鼓 1.6尺 台座 やぐら バチ付 セット 超安い品質 ...



大型【蔵出し】和太鼓 1.6尺 台座 やぐら バチ付 セット - 和楽器



新品、未使用] 大型1.6尺 和太鼓 台座 やぐら バチ付 セット-



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大平胴太鼓 大平太鼓 3尺（鼓面:90cm） やぐら台（キャスター付）と ...



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⚠️質問の前にプロフィールと説明文を最後までお読みくださいませ⚠️◆◆日時指定のご相談は必ずご購入前にお願い致します◆◆北海道、沖縄、離島への配送はできませんLienroomへようこそ♪ご覧いただきましてありがとうございます＊大型【蔵出し】和太鼓1.6尺台座やぐらバチ付セット打面は牛革製になっております。新品未使用ですが打面に漂白剤等使用していないため経年によるシミがあります。※白くすると皮が薄くなり破れ、穴あきの原因に つながりますので敢えて、そのままにしています。 閲覧する端末の設定により色相は実物と異なる場合があります。※保管品につき金具等に若干の錆などある場合があります。FM1813■太鼓:（約）打面52×胴長60cm■台座組み立て式※高台座付き※ばち付き※神経質な方はご購入をお控えください。※北海道・沖縄・離島への配送はいたしかねます。種類...太鼓アクセサリー・パーツ...太鼓台