crazyshampoo よしあつ DADAROMA チェキ 雑誌 チラシ 梟

Crazy★shampoo始動初期チェキ全てサイン入り●2011年9/3SHIBUYABOXX本格始動初ワンマンチェキ3枚(タツキ、大介、よしあつ)●2013年チェキ3枚よしあつ(金髪、黒髪、チェシャ猫)●2011年始動告知チラシ1枚10年以上前の当時の物ですが、ファイルに入れていたので比較的状態はいいとは思います。にゃおと書かれたチェシャ猫は耳もマッキーで描かれていて可愛いです。全てライブ会場で入手した物なので、チラシ含め傷スレ汚れ折れ破れ等気にされる神経質な方はご遠慮ください。昔のアルバム整理中なので値下げ待ちいいねも不要です。クレシャン活動初期の資料探してるファンの方がいればと思い出品します。(取り下げる可能性あります。)#V系#ヴィジュアル系インディーズ#crazyshampoo#クレシャン#Since1889#DADAROMA#梟#よしあつ#キュアRockandReadSHOXXcure発掘盤Zy雑誌チェキ写真チラシフライヤーオリコンWO#deadman凛KISAKIアンドν[NEU]R指定#ダウト#真天地開闢集団ジグザグMoran#ザアザアtheGazettEDIRENGREYlynchDOGinTheパラレルワールドオーケストラヘヴン裏盤ガゼットディルアングレイ己龍BugLugDIAURAキズアルルカンLIPHLICHリフリッチMEJIBRAYBugLugアリス九號.雅MIYAVISCREWDEZART



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