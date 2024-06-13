Elixir エリクサー エレキギター弦 1046 弦 4個セット

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商品詳細
ELIXIR(エリクサー)NANOWEB10/46LIGHT4個セット価格、新品未使用未開封です。(外箱の色褪せ等ある場合もあります。)ご希望があれば箱付きでお送りします。※値下げ交渉はご遠慮ください。※楽器屋を営んでいた友人から譲り受けた物です。■タイプ：エレキギター弦■ゲージタイプ：LIGHT■ゲージ：010、013、017、026、036、046
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