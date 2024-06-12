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【更に値下げしました】壁掛け画《カシニョール》
商品番号 W65325194509
商品名

【更に値下げしました】壁掛け画《カシニョール》
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式···額縁入り主題···人物・肖像ジャン=ピエール・カシニョールの『過ぎ去りし夢』壁掛け画(アートプリント)です。額縁サイズ縦約61.5cm横約50cm幅約1cm絵画サイズ縦約48.5cm横約37cm珍しいGlasstopartの額縁です。リビングに飾ったら、お洒落でインパクトがあります。お部屋をより一層引き立ててくれます。玄関先やリビング用にいかがでしょうか？7.8.9枚目の写真にあるように、汚れ・修正・キズ等ありますが、それでも良いという方がいましたら、宜しくお願いします。あくまで中古品のため、神経質な方はご遠慮下さい。
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