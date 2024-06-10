東宝30cmシリーズ ゴジラ（1995）バーニングクリアVer. 未開封

東宝30㎝シリーズより、「ゴジラVSデストロイア」(1995年公開)から、ゴジラ(1995)がクリア成形を活かしたバーニングクリアVer.として登場！体内エネルギーが暴走し、崩壊へと向かうゴジラ。その全身の赤い輝きを、クリア成形と内側からシルバー塗装を施す事で効果的に表現。更に本体の赤い部分にスポットライトなどの光を当てる事で、内側のシルバー塗装が反射し、クリア素材を通して独特の透き通る質感の表現をお楽しみいただけます。全身の造形についても今にも掴みかからんとする手の動きまで劇中のイメージを再現。最後の時を前に、鬼気迫るゴジラの迫力を是非お手元にてお楽しみください。ゴジラ特撮東宝大怪獣シリーズ東宝30㎝シリーズ大怪獣シリーズ大映30㎝シリーズ少年リック怪獣完璧を求める方 神経質な方の購入はご遠慮ください。人気キャラクター···ゴジラ



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