オリジナル　フープ　クラッシャー　スネア　リム　sabian 14エフェクト

自作の14インチ用フープクラッシャーです。下側にpearlのcx-200、上側にB20のシンバルを使用しています。色々と試行錯誤した結果、この組み合わせが個人的にベストでした。かなり幅を狭く作りましたので、ミュート感が少なく、よりメリハリの効いた使い方が出来ると思います。プラスネジ2箇所の締め具合で音色を調整出来るようにしてあります。また、少し力を入れると曲げる事も出来ますので、当たり具合等簡単に調整出来ます。素人による制作ですので、マーカーの跡が残っていたり、真円でなかったり、左右非対称だったりします。怪我の無いよう最低限のバリ取りはしておりますが、ザラつきや見落としがある可能性が御座います。あくまで中古品ですので、神経質な方、新品をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。又、別室で保管しておりますが、当方喫煙者ですので、敏感な方はご購入をご遠慮下さい。梱包には再利用品の緩衝材、段ボール等を使いますのでご理解下さい。



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