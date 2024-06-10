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西村拓哉 ちびぬい
商品番号 M85141485425
商品名

西村拓哉 ちびぬい
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···ちびぬいグッズ整理のため出品します。1度も持ち歩いていませんが、外袋の粘着力がなくなっています。気になる方はご購入をお控えください。比較的綺麗な状態だと思いますが、1度人の手に渡ったものだということをご了承ください。なにかご不明な点がございましたらお気軽にお声がけ下さい。
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