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商品詳細
グッズ種類···ちびぬいグッズ整理のため出品します。1度も持ち歩いていませんが、外袋の粘着力がなくなっています。気になる方はご購入をお控えください。比較的綺麗な状態だと思いますが、1度人の手に渡ったものだということをご了承ください。なにかご不明な点がございましたらお気軽にお声がけ下さい。
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