平戸焼 三河内焼 御庭焼 無形文化財 十三代玉泉 福本数市 白磁 獅子摘 茶道具

■商品状態傷もなく美品です。■サイズ：横幅:約20cm×高さ:約18cm■備考色味については、ご覧になっているパソコンやスマホによっては実際の色と多少異なる場合がありますこと、ご了承下さい。他にご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。ただいま骨董品を出品中です。#骨董市開催中にて検索いただけましたら私の出品していますものがご覧いただけます。写真撮影などで出品が遅れておりますが、順次出品していきますので、何卒よろしくお願い致します。フォロー並びにまとめ買いでお値引をしますので、ご覧い下さいませ。種類...香炉



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