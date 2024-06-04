ＤＪセット　ターンテーブル2台+ミキサー1台

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商品詳細
セット内容は以下の通りです。ターンテーブル:STANTONST.150M2…2台ミキサー:PioneerDJDJM250MK2…1台その他付属品:赤白RCAケーブル…2本USBケーブル…1本ターンテーブルカバー…2台分（テクニクスのものです）スリップマット各種電源ケーブル全て正常に動作します。針は付属しません。質問ありましたらお気軽にお願いします！
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