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ＤＪセット　ターンテーブル2台+ミキサー1台
商品番号 M16201656389
商品名

ＤＪセット　ターンテーブル2台+ミキサー1台
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 45,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット内容は以下の通りです。ターンテーブル:STANTONST.150M2…2台ミキサー:PioneerDJDJM250MK2…1台その他付属品:赤白RCAケーブル…2本USBケーブル…1本ターンテーブルカバー…2台分（テクニクスのものです）スリップマット各種電源ケーブル全て正常に動作します。針は付属しません。質問ありましたらお気軽にお願いします！
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