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坪島土平　作　唐津引き出　松絵茶入
商品番号 X25110392866
商品名

坪島土平　作　唐津引き出　松絵茶入
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 13,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···茶道具箱書きには唐津とあります。作品は唐津風の陶芸品です。共箱仕覆有新品ではありません。美術品、骨董品の扱いとご理解ください。茶道具　坪島土平　茶入
http://narcologia.ru/goods/perforce16865.html
http://narcologia.ru/goods/choice181385.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture573941.html
坪島土平　作　唐津引き出　松絵茶入
坪島土平　作　唐津引き出　松絵茶入 公式の店舗
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