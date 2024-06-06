坪島土平　作　唐津引き出　松絵茶入

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商品詳細
種類···茶道具箱書きには唐津とあります。作品は唐津風の陶芸品です。共箱仕覆有新品ではありません。美術品、骨董品の扱いとご理解ください。茶道具 坪島土平 茶入
http://narcologia.ru/goods/perforce16865.html
http://narcologia.ru/goods/choice181385.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture573941.html
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