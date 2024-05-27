【未開封】Luxiem にじさんじEN まねきねこ

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にじさんじENまねきねこLuxiemのアクリルスタンドです。即売OKです！グッズ整理のために出品させていただきました！内容↓→5種アクリルスタンドヴォックス・アクマ闇ノシュウミスタ・リアスアイク・イーヴランドルカ・カネシロ未使用未開封のまま暗所にて保管しておりました。ですので傷や汚れはありません。プチプチで二重梱包しお届けとなります。※値下げ、バラ売は考えていません。よろしくお願いします！#にじさんじ#luxiem人気タイトル···にじさんじグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)