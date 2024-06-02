スノーハザード　BOX　シュリンク付き　ポケモンカード

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商品詳細
スノーハザード ボックス シュリンク付きになります。シュリンク付き未開封となりますが、シュリンクや箱の状態を過度に気にされる方はご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品返金は不可とさせて頂きます。
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