S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ ジョン・F・ウォーカー

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商品詳細
ファルコン＆ウィンター・ソルジャーの キャプテン・アメリカジョン・F・ウォーカー版を出品します。開封済みですが、かなり良好な状態だと思います。#マーベル#marvel#shfiguarts#shf#captainamerica#johnfwalker#ジョンウォーカー
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