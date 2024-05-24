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S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ ジョン・F・ウォーカー
商品番号 A24186149896
商品名

S.H.Figuarts キャプテン・アメリカ ジョン・F・ウォーカー
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,051 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファルコン＆ウィンター・ソルジャーの　キャプテン・アメリカジョン・F・ウォーカー版を出品します。開封済みですが、かなり良好な状態だと思います。#マーベル#marvel#shfiguarts#shf#captainamerica#johnfwalker#ジョンウォーカー
http://narcologia.ru/goods/financier112660.html
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