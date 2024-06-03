アルトサクソフォン　senzoのスクリュー

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商品詳細
ヤマハと相性が良いです。銅製の銅メッキですから音がまろやかです。銅製ゆえに重たくなるかな、と思ってましたが色々試してみますと逆に吹奏感は軽いんですよね、不思議です。擦り傷のようなものがありますので画像で確認していただけると幸いです。サックスネジ
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