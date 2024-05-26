掛け軸 江森晴雲 月と狸図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 です ...

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掛け軸江森晴雲月と狸図絹本希少軸装茶道具掛軸です。江森晴雲 森一鳳門下 動物画の名手。サイズ（本紙）265×951ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 江森晴雲 晴雲 狸 吉祥 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 森一鳳 一鳳 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#江森晴雲#江森_晴雲#晴雲#月と狸図#狸#寅#森一鳳#森一_鳳#一鳳#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物