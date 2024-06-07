TAMA タマ スネアスタンド パーカッション サイドスネア

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商品詳細
TAMAのスネアスタンド、型番等不明です古いモデルですが、ステッカーが貼ってある点を除けば、わりとキレイですメイン、サイドスネア、パーカッション用など、何方か活用して頂けましたら幸いです！種類...スネアアクセサリー・パーツ...スタンド
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