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茶道具　釜師　金谷浄雲作　竹地紋釜　丸釜　鉄釜　共箱　D R4448C
商品番号 G70339195318
商品名

茶道具　釜師　金谷浄雲作　竹地紋釜　丸釜　鉄釜　共箱　D R4448C
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 8,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（蓋を含む）高さ約２１．５cm　幅約２０cm×約２２cm　口外径約２１．５cm環ありません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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