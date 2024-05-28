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仏教美術　仏具　古銅　南蛮　銅鑼　バチ・木製釣台・桐箱付　F R6192C
商品番号 P21549513126
商品名

仏教美術　仏具　古銅　南蛮　銅鑼　バチ・木製釣台・桐箱付　F R6192C
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 15,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材...銅大きさ　（台）高さ約６７cm　幅約２６㎝×幅約５２．５㎝（銅鑼　）高さ約９cm　幅約３８㎝　重さ約２．４６㎏銅鑼に画像5枚目のような箇所が見受けられます。撥に痛みが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。
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