JK Exclusive 6AA

商品をご覧いただきありがとうございます。こちらのマウスピースは、ドイツの老舗ブランド、JKのExclusive6AAとなります。サイズは口径31.5㍉、リムは厚めで、boreサイズは8.6㍉のDEEPカップとなっております。ヴィンセントバックの24AWをほんの少し大きくしたようなマウスピースだと想像していただければと思います。24AWから想像できるかと思いますが、とても深い、豊かな音色で、口径は小さめですが、スロートがしっかり大きいので、息はとてもスムーズに流れ、吹きやすさはとても良いと思います。また、ES管や、F管に合わせると、輝きのある大きなサウンドを奏で、他を寄せつけない存在感を発揮します。こちらの商品は中古品となります為、多少の使用感がございます。気にされる方は、写真でご確認いただき、納得の上ご購入ください。ノークレーム、ノーリターンとなりますのでよろしくお願いいたします。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···初心者



JK Exclusive Tuba 6AA – Thomann UK



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