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LS-2 (Line Selector) BOSS ラインセレクター
商品番号 S30111598278
商品名

LS-2 (Line Selector) BOSS ラインセレクター
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LS-2(LineSelector)BOSS#BOSS#LS_2_LineSelector_BOSSのラインセレクターです。新品で購入し1年ほど使用していました。動作確認済み。説明書有り。切り替えスイッチもカチカチと鳴り問題無く切り替えられます。しかし中古品のため神経質な方はご購入をご遠慮ください。コメント、ご購入お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/encourage298172.html
http://narcologia.ru/goods/procurement75733.html
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