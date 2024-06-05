LS-2 (Line Selector) BOSS ラインセレクター

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商品詳細
LS-2(LineSelector)BOSS#BOSS#LS_2_LineSelector_BOSSのラインセレクターです。新品で購入し1年ほど使用していました。動作確認済み。説明書有り。切り替えスイッチもカチカチと鳴り問題無く切り替えられます。しかし中古品のため神経質な方はご購入をご遠慮ください。コメント、ご購入お待ちしております。
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