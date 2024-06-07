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ドラス フィギュア 腕強化ver.
商品番号 V42194186609
商品名

ドラス フィギュア 腕強化ver.
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,116 円
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商品詳細

本体高さ約11.5㎝各触覚破損して短くなって不揃いです。経年劣化？にてクリアの台座外せません。仮面ライダーZOブラックサンBLACKSUN
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