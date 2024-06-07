佐藤隼輔RC 直筆オンカード　/15



駿河屋 -<中古>213[レギュラーカード]：佐藤隼輔（スポーツ）



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西武のドラ2・佐藤隼輔が入団内諾「目標はシーズンを通して活躍する ...

ジャンル（スポーツ選手）···野球グッズ種別···その他サイン有無···有り性別···男西武ライオンズ佐藤隼輔投手autographrookieedition202215枚限定開封後は速やかにスリーブローダーに入れて保管してありますが、写真を見て少しでも気になる方は購入をお控えください。