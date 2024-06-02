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- 熊澤泰禅 永平寺貫主 書 南無観世音菩薩 合わせ箱 書画、骨董品、美術品
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商品詳細
書の形式...掛け軸・掛軸熊澤泰禅曹洞宗 總持寺 十六世 貫主永平寺 七十三世 貫主書 南無観世音菩薩 掛け軸です。合わせ箱多少の汚れ等あります。長さ73 幅19cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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