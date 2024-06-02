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熊澤泰禅　永平寺貫主　書　南無観世音菩薩　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 Q40902912891
商品名

熊澤泰禅　永平寺貫主　書　南無観世音菩薩　合わせ箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸熊澤泰禅曹洞宗　總持寺　十六世　貫主永平寺　七十三世　貫主書　南無観世音菩薩　掛け軸です。合わせ箱多少の汚れ等あります。長さ73　幅19cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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