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カルビー 99 プロ野球カード 128 イチロー PSA10
商品番号 D59409951028
商品名

カルビー 99 プロ野球カード 128 イチロー PSA10
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

表題のカードですPSAのグレーディング評価最高ランクの10GEMMINT1999よろしくお願い致します当面土曜日発送しかできませんのでご注意下さい※取引に関する事項についてはプロフィールをご覧下さいジャンル（スポーツ選手）···野球
http://narcologia.ru/goods/troupe134011.html
http://narcologia.ru/goods/preference691438.html
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