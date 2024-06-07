カルビー 99 プロ野球カード 128 イチロー PSA10

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商品詳細
表題のカードですPSAのグレーディング評価最高ランクの10GEMMINT1999よろしくお願い致します当面土曜日発送しかできませんのでご注意下さい※取引に関する事項についてはプロフィールをご覧下さいジャンル（スポーツ選手）···野球
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