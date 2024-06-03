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米津玄師　銀テープ コンプリート　タワレコ　銀テホルダー　おまけ用紙付き
商品番号 K49203179281
商品名

米津玄師　銀テープ コンプリート　タワレコ　銀テホルダー　おまけ用紙付き
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 10,176 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚠️即購入❌　コメントお願いします☆ご購入前にプロフ必読ください米津玄師　銀テープ　ホルダーセット　7点銀テープ　コンプリート　タワレコ銀テホルダー●FOGBOUND赤●FOGBOUND青●Flamingo●脊椎がオパールになる頃●HYPE●変身　●空想☆おまけ米津玄師　usjやりすぎコラボノートの用紙2枚FOGBOUNDの赤は少しシワと僅かに傷(Yの横あたり)あります。Flamingoは所々シワあります。タワレコ銀テープホルダーにセットしてます。空想のみ本体がMサイズのホルダーです。→画像7のどれかのカラーパーツに変更します神経質な方はご遠慮ください※fogboundを赤と青のどちらか1点にして6点セットでも可能です※Flamingoの銀テのパーツはパープルですがピンク色に変更も可能です※脊椎がオパールになる頃の本体ホルダーをMサイズの方に変更も可能銀テ銀テープ銀テープホルダーホルダーキーホルダータワレコタワレコ銀テープホルダーコンプリートfogboundFlamingo脊椎がオパールになる頃HYPE変身空想
http://narcologia.ru/goods/freshman392556.html
http://narcologia.ru/goods/stair659600.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln852502.html
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