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商品詳細
⚠️即購入❌ コメントお願いします☆ご購入前にプロフ必読ください米津玄師 銀テープ ホルダーセット 7点銀テープ コンプリート タワレコ銀テホルダー●FOGBOUND赤●FOGBOUND青●Flamingo●脊椎がオパールになる頃●HYPE●変身 ●空想☆おまけ米津玄師 usjやりすぎコラボノートの用紙2枚FOGBOUNDの赤は少しシワと僅かに傷(Yの横あたり)あります。Flamingoは所々シワあります。タワレコ銀テープホルダーにセットしてます。空想のみ本体がMサイズのホルダーです。→画像7のどれかのカラーパーツに変更します神経質な方はご遠慮ください※fogboundを赤と青のどちらか1点にして6点セットでも可能です※Flamingoの銀テのパーツはパープルですがピンク色に変更も可能です※脊椎がオパールになる頃の本体ホルダーをMサイズの方に変更も可能銀テ銀テープ銀テープホルダーホルダーキーホルダータワレコタワレコ銀テープホルダーコンプリートfogboundFlamingo脊椎がオパールになる頃HYPE変身空想
http://narcologia.ru/goods/freshman392556.html
http://narcologia.ru/goods/stair659600.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln852502.html
米津玄師 銀テープ コンプリート タワレコ 銀テホルダー おまけ用紙付き-
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米津玄師 銀テープ コンプリート タワレコ 銀テホルダー おまけ用紙付き-
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