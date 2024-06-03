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【真作】六峰/山路の梅図/山水図/掛軸/名家伝来/AC-663
商品番号 K31200006662
商品名

【真作】六峰/山路の梅図/山水図/掛軸/名家伝来/AC-663
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】六峰【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は薄汚れ、多数の汚れシミ、糊シミあります。表装は薄汚れ天地によく目立つ多数の糊シミ、小シワなどあります。巻裏に多数の糊シミあります。　桐共箱付　　　　軸丈　縦　186×幅　60㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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【真作】六峰/山路の梅図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-663 | フリマアプリ ラクマ
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【真作】六峰/山路の梅図/山水図/掛軸☆宝船☆AC-663
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