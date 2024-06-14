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プレイテック　電子キーボード　PTK200 61鍵盤
商品番号 H65300935716
商品名

プレイテック　電子キーボード　PTK200 61鍵盤
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイテック　電子キーボード　PTK20061鍵盤付属品本体電源コード譜面立てUSBコード61鍵盤全て鍵盤からの音出し確認済み。その他動作確認済みキレイなキーボードです。中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。#プレイテック#電子キーボード#カシオ#61鍵盤
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