プレイテック　電子キーボード　PTK200 61鍵盤

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商品詳細
プレイテック 電子キーボード PTK20061鍵盤付属品本体電源コード譜面立てUSBコード61鍵盤全て鍵盤からの音出し確認済み。その他動作確認済みキレイなキーボードです。中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。#プレイテック#電子キーボード#カシオ#61鍵盤
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