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【真作】伊藤渓水/高尾秋色/秋景山水図/掛軸/名家伝来/AD-162
商品番号 R80747893703
商品名

【真作】伊藤渓水/高尾秋色/秋景山水図/掛軸/名家伝来/AD-162
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】伊藤渓水　　　　日本画家。愛媛県宇和島生。名は一雄。平井直水・山元春挙に師事し、帝展・文展で活躍した。昭和42年(1967)歿、87才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は全体によく目立つ多数の糊シミあります。表装は天に多少の糊シミあります。　　　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　140㎝×幅　72㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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